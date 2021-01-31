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Китай обогнал США по величине выручки AMD, полученной в прошлом году

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Годовой отчёта AMD по форме 10-K содержит информацию по структуре выручки компании, включая географический принцип. В прошедшем году Китай обогнал США по доле выручки, получаемой компанией AMD в конкретном регионе.

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Источник изображения: AMD

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Если в США компания получила около 23,5% выручки, то в Китае – все 23,9%. Казалось бы, разница не так существенна, но она показывает важность китайского рынка для бизнеса AMD. Соответственно, компания не заинтересована в обострении противоречий между двумя странами. По сравнению с 2019 годом, выручка AMD в Китае выросла на 34%. Американский рынок чуть-чуть отстал по темпам прироста с его 30%.

Примечательно, что в прошлом году ни один из клиентов AMD не формировал более 10% выручки. Ранее подобную зависимость компания демонстрировала от Sony и Microsoft из-за сотрудничества на направлении игровых консолей. Скорее всего, в прошлом году выручка AMD выросла так сильно, что доли Sony и Microsoft уменьшились в удельном выражении. Мог сказаться и эффект смены поколений игровых консолей, который сократил профильную выручку в первом полугодии.

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