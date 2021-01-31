Перед уходом Роберт Суон купил акций Intel на $1,5 млн
Практика поощрения руководства акциями компании привела к тому, что уходящий генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) ещё с учётом своей предыдущей работы на посту финансового директора смог сформировать приличный пакет акций корпорации. Как отмечает Barron’s, воспользовавшись падением курса акций на 8% после публикации квартального отчёта, Роберт Суон купил их дополнительное количество на сумму $1,51 млн.
реклама
Двадцать пятого января он приобрёл 27 244 акции, а ещё 139 625 акций ему достались в составе компенсационного пакета. Таким образом, по состоянию на конец января Роберт Суон являлся обладателем почти 490 тысяч акций компании на общую сумму более $27 млн. На посту генерального директора Суона заменит Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), но случится это только в середине февраля.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила