Практика поощрения руководства акциями компании привела к тому, что уходящий генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) ещё с учётом своей предыдущей работы на посту финансового директора смог сформировать приличный пакет акций корпорации. Как отмечает Barron’s, воспользовавшись падением курса акций на 8% после публикации квартального отчёта, Роберт Суон купил их дополнительное количество на сумму $1,51 млн.

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Двадцать пятого января он приобрёл 27 244 акции, а ещё 139 625 акций ему достались в составе компенсационного пакета. Таким образом, по состоянию на конец января Роберт Суон являлся обладателем почти 490 тысяч акций компании на общую сумму более $27 млн. На посту генерального директора Суона заменит Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), но случится это только в середине февраля.