К концу рабочей недели AMD всё-таки разродилась годовым отчётом по форме 10-K, что позволяет нам продолжить праздник информационных поводов, связанных с деятельностью этой компании. Данный документ содержит описание тех рыночных сегментов, в которых представлена продукция компании, и теперь майнинг прочно вошёл в состав перечня типовых способов применения видеокарт.

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Справедливости ради, следует отметить, что AMD попутно рассказывает и о других относительно новых способах использования вычислительных ресурсов графических процессоров – например, в составе обучаемых систем или систем автопилота на транспорте. В этом смысле, однако, потребности майнеров никак компанией не дискредитируются.