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Полный перечень процессоров AMD Milan раскрывает характеристики

Для этого потребовалось лишь понять, что скрывают их маркировки.
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Намерений представить процессоры EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3 компания AMD уже не скрывает, что позволило ресурсу VideoCardz немного нарушить свою концепцию, отойдя от тематики видеокарт в сторону центральных процессоров для серверного применения.

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Источник изображения: ExecuFix

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При помощи одного из блогеров, увлекающихся толкованием маркировок процессоров AMD, им удалось расшифровать характеристики основной части моделей EPYC семейства Milan.

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Источник изображения: VideoCardz

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В старших конфигурациях эти процессоры могут похвастать наличием 64 ядер и частотами до 3,675 ГГц включительно, хотя и уровень TDP в некоторых случаях достигает 280 Вт. Все процессоры поколения Milan объединяет то, что номер модели у них начинается на 7, а заканчивается на 3.

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amd процессоры epyc amd zen 3 milan
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