Покинув рынок смартфонов, LG постарается применить наработки в автомобильном сегменте
Бизнес LG по производству смартфонов приносит убытки уже шестой год подряд, и руководство компании обратилось к сотрудникам с важным заявлением. Как отмечает издание Nikkei Asian Review, корейская компания покинет рынок смартфонов, но рассчитывает применить сохранившиеся наработки в сегменте умной домашней техники и автомобильного транспорта.
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С канадским производителем автокомпонентов Magna у LG создано совместное предприятие, в котором у корейской стороны 51% акций. Оно будет разрабатывать силовые установки для электромобилей. В текущем году LG рассчитывает увеличить выручку на автомобильном направлении на 30% и достичь рентабельности в 5%. Мобильные и телекоммуникационные решения LG будут применяться и в сегменте умной бытовой техники, на которую в компании делают серьёзную ставку в последние годы.
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