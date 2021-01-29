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В условиях дефицита мощностей тайваньские подрядчики будут отдавать предпочтение давним клиентам

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Редкий разработчик полупроводниковых компонентов в наши дни не страдает от дефицита производственных мощностей, степень концентрации которых на Тайване постоянно увеличивается. TSMC обслуживает более половины всех мировых разработчиков, включая даже тех, кто располагает собственными предприятиями – часть продукции целесообразно заказывать на стороне по экономическим причинам.

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Как поясняет DigiTimes, усиливающееся давление клиентов на тайваньских производителей вынуждает их начать жертвовать чьими-то интересами. Основной принцип, которым TSMC и прочие подрядчики будут руководствоваться в условиях дефицита – приоритет достанется давним клиентам, либо тем, за которых замолвили словечко власти Тайваня.

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Источник изображения: TSMC

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К последним могут быть отнесены разработчики полупроводниковых компонентов, применяемых в автомобилях. Принято считать, что из-за перераспределения квот пострадать могут тайваньские разработчики микропроцессорной техники – та же компания MediaTek, например. Поскольку пытливый глаз читателя наверняка будет искать между строк упоминание об AMD, то в этом отношении можно быть спокойным. Глава компании заявила на днях, что дефицит хоть и продлится до середины года, во втором полугодии помочь в его решении должно появление у TSMC дополнительных производственных мощностей.

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литографическое производство полупроводники tsmc
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