GeForce RTX 3090 на частоте 2760 МГц смогла обновить рекорды Unigine Superposition
Бразильские энтузиасты одними из первых получили доступ к видеокарте GeForce RTX 3090, поэтому свои эксперименты по её экстремальному разгону они не оставляют и сейчас. В тесте Unigine Superposition 1080p Xtreme они заняли первое место с результатом 18 103 балла, разогнав видеокарту до 2760/22400 МГц при помощи жидкого азота.
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В этой же системе на частоте 5.3 ГГц трудился центральный процессор Intel Core i9-10900K, охлаждаемый водоблоком. Использовалась видеокарта марки GALAX серии HoF, в нашей стране она известна под брендом KFA2.
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В тесте Unigine Superposition 8K Optimized система набрала 10 975 баллов, тоже заняв первое место как в модельном зачёте, так и среди всех одиночных видеокарт.
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