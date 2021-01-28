Количество активных устройств Apple, находящихся в эксплуатации, достигло 1,65 млрд
Квартальная выручка Apple не только достигла рекордных $111,4 млрд, увеличившись на 21% за год, но и впервые превысила рубеж в $100 млрд. Смартфоны по-прежнему формируют 59% выручки компании, после выхода iPhone двенадцатой серии компания рассчитывает на долгосрочный цикл обновления парка подобных устройств. По крайней мере, в минувшем квартале Apple столкнулась с рекордным количеством апгрейдов, особенно в Китае, где выручка выросла на 57%.
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По версии IDC, компании Apple удалось вернуть себе статус крупнейшего производителя смартфонов с 90,1 млн отгруженных в прошлом квартале iPhone. Немало нашлось и желающих сменить смартфоны других марок на продукцию Apple, но этот свой комментарий глава компании Тим Кук (Time Cook) никакими количественными показателями не подкрепил.
В целом количество находящихся в активной эксплуатации количество устройств Apple в прошлом квартале выросло с 1,5 до 1,65 млрд. Если говорить о смартфонах в отдельности, то их парк уже измеряется более чем миллиардом экземпляров. Выручка от реализации смартфонов выросла на 17% до $65,6 млрд. Компьютеры Mac принесли Apple на 21% больше, чем годом ранее - $8,68 млрд. Планшеты iPad выступили лучше ожиданий аналитиков, увеличив выручку на 41% до $8,44 млрд. Умные устройства прибавили 29,6%, достигнув $12,97 млрд в показателях выручки. Услуги принесли Apple на 24% больше средств - $15,76 млрд. Сейчас пользователями платных услуг компании являются 620 млн человек. По словам руководства Apple, если бы не дефицит компонентов, компания смогла бы продать больше смартфонов, ноутбуков и планшетов. Старшие модели iPhone 12 серии Pro пользуются повышенным спросом за счёт наличия более продвинутых камер, как отметили представители Apple.
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