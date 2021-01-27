Всё более тщательно скрываемая от глаз алчной публики стенограмма отчётной конференции AMD позволяет материально вознаграждать тех, кто для знакомства с материалом пожертвовал временем, отведённым для сна. Как пояснила глава компании Лиза Су (Lisa Su), в 2020 году рынок ПК вырос до максимального за шесть лет уровня, объёмы реализации компьютеров выросли примерно на 13%, преимущественно за счёт ноутбуков.

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Источник изображения: AMD

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От наступившего года генеральный директор AMD ожидает более сдержанного роста объёмов реализации ПК, примерно на 5-6%. Первое полугодие в этом смысле реализует большую часть спроса, второе будет более скромным. Компания обещает сосредоточить свои усилия на игровых компонентах, включая решения для ноутбуков, а также дорогих моделях настольных процессоров. Не будет AMD забывать и о нуждах коммерческого сектора. Партнёры компании тепло приняли процессоры Ryzen 5000 – это касается как настольного, так и мобильного сегментов.