Пока вся прогрессивная общественность рукоплещет стройному потоку новостей о планах и достижениях AMD, на страницах сайта DigiTimes предательски проскакивает новость о готовности TSMC заняться выпуском 3-нм продукции Intel уже во второй половине 2022 года. Уместно напомнить, что именно в эти сроки TSMC намеревается начать массовое производство 3-нм изделий в целом, поэтому Intel может оказаться в числе первых клиентов.

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Источник изображения: TSMC

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Напомним, что на квартальном отчётном мероприятии вновь назначенный генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) убеждал инвесторов, что компания не только освоит самостоятельный выпуск 7-нм продукции, но и будет вкладывать средства в освоение более прогрессивных литографических технологий. Естественно, даже если информация о привлечении TSMC к выпуску 3-нм центральных процессоров Intel окажется достоверной, это не отметает вероятности самостоятельного производства силами компании прочей части ассортимента 3-нм изделий. Упоминаемые в новости компании вряд ли бы стали публично комментировать свои взаимоотношения на данном этапе, поэтому проверить эту информацию сейчас не представляется возможным.