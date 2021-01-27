AMD заявила, что дополнительные производственные мощности у TSMC появятся во втором полугодии
Стенограмма квартального мероприятия AMD содержала обсуждение ситуации с дефицитом компьютерных компонентов, основную часть которых для этой компании выпускает тайваньская TSMC. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) призналась, что в минувшем году спрос превзошёл планируемые самой компанией величины, поэтому возник дефицит определённых видов продукции.
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По словам главы AMD, дефицит сильнее всего коснулся начальных ценовых ниш сегмента ПК и игрового рынка. По всей видимости, к последнему относятся не только дискретные видеокарты, но и игровые консоли. Отрасль, по мнению Лизы Су, должна увеличить объёмы производства компонентов в сложившихся условиях. Если говорить о TSMC, то она сможет это сделать не ранее второго полугодия. В первой половине года дефицит будет сохраняться, но это не помешало AMD сформировать прогноз об увеличении выручки по итогам всего 2021 года на 37%.
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