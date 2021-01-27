Выручив почти $10 млрд за год, AMD обновила исторический рекорд
Компания AMD опубликовала квартальный отчёт, одновременно подведя итоги всего прошлого года. Ожидания аналитиков ей удалось превзойти, но фондовый рынок на публикацию отчётности отреагировал сдержанно, поскольку в текущие котировки все ожидания уже были заложены. Квартальная выручка достигла рекордных $3,24 млрд, увеличившись на 16% последовательно и на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовая выручка обновила исторический максимум, увеличившись на 45% до $9,76 млрд. Норма прибыли достигла 45% как по итогам квартала, так и по итогам года.
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В сегменте вычислительных и графических решений выручка AMD выросла на 18% до $1,96 млрд как в годовом сравнении, так и в последовательном. Локомотивом показателя уже по традиции выступили продажи процессоров Ryzen. Экспансия мобильных версий сказалась на средней цене реализации – в годовом сравнении она снизилась. Зато в последовательном выражении средняя цена реализации процессоров выросла за счёт популярности настольных моделей. Средняя цена реализации графических решений Radeon выросла как последовательно, так и в годовом сравнении.
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Операционную прибыль на клиентском направлении удалось увеличить до $420 млн, преимущественно за счёт более высоких объёмов реализации процессоров Ryzen. В настольном сегменте, как отмечается, выручка от реализации процессоров росла как последовательно, так и в годовом сравнении. Количество отгруженных мобильных процессоров Ryzen выросло до рекордной величины. Последовательный рост объёмов продаж графических процессоров был обусловлен продолжающейся экспансией семейства Radeon RX 6000 и архитектуры RDNA 2.
На направлении серверных и «заказных» продуктов AMD увеличила выручку до $1,28 млрд. В годовом сравнении прирост составил 176%, в последовательном – 13%. Благодарить за это компания склонна как серверные процессоры EPYC, так и компоненты для игровых консолей. По крайней мере, на серверном направлении выручка достигла рекордной суммы. Выход новых игровых консолей ожидаемо увеличил профильную часть выручки AMD.
Операционная прибыль на направлении серверных и «заказных» продуктов AMD выросла до $243 млн. Компания обещает представить серверные процессоры EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3 в марте текущего года. Спрос на компоненты для консолей в первом полугодии будет выше типичного для этого времени года.
Ожидать улучшения ситуации с дефицитом продукции AMD глава компании призвала не ранее второй половины этого года. В первом квартале текущего года компания ожидает роста выручки на 79% до $3,2 млрд. По итогам года выручка должна вырасти на 37%. Норма прибыли вырастет до 46% в первом случае, и до 47% во втором.
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