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Выручив почти $10 млрд за год, AMD обновила исторический рекорд

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Компания AMD опубликовала квартальный отчёт, одновременно подведя итоги всего прошлого года. Ожидания аналитиков ей удалось превзойти, но фондовый рынок на публикацию отчётности отреагировал сдержанно, поскольку в текущие котировки все ожидания уже были заложены. Квартальная выручка достигла рекордных $3,24 млрд, увеличившись на 16% последовательно и на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовая выручка обновила исторический максимум, увеличившись на 45% до $9,76 млрд. Норма прибыли достигла 45% как по итогам квартала, так и по итогам года.

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Источник изображения: AMD

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В сегменте вычислительных и графических решений выручка AMD выросла на 18% до $1,96 млрд как в годовом сравнении, так и в последовательном. Локомотивом показателя уже по традиции выступили продажи процессоров Ryzen. Экспансия мобильных версий сказалась на средней цене реализации – в годовом сравнении она снизилась. Зато в последовательном выражении средняя цена реализации процессоров выросла за счёт популярности настольных моделей. Средняя цена реализации графических решений Radeon выросла как последовательно, так и в годовом сравнении.

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Источник изображения: AMD

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Операционную прибыль на клиентском направлении удалось увеличить до $420 млн, преимущественно за счёт более высоких объёмов реализации процессоров Ryzen. В настольном сегменте, как отмечается, выручка от реализации процессоров росла как последовательно, так и в годовом сравнении. Количество отгруженных мобильных процессоров Ryzen выросло до рекордной величины. Последовательный рост объёмов продаж графических процессоров был обусловлен продолжающейся экспансией семейства Radeon RX 6000 и архитектуры RDNA 2.

Источник изображения: AMD

На направлении серверных и «заказных» продуктов AMD увеличила выручку до $1,28 млрд. В годовом сравнении прирост составил 176%, в последовательном – 13%. Благодарить за это компания склонна как серверные процессоры EPYC, так и компоненты для игровых консолей. По крайней мере, на серверном направлении выручка достигла рекордной суммы. Выход новых игровых консолей ожидаемо увеличил профильную часть выручки AMD.

Операционная прибыль на направлении серверных и «заказных» продуктов AMD выросла до $243 млн. Компания обещает представить серверные процессоры EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3 в марте текущего года. Спрос на компоненты для консолей в первом полугодии будет выше типичного для этого времени года.

Источник изображения: AMD

Ожидать улучшения ситуации с дефицитом продукции AMD глава компании призвала не ранее второй половины этого года. В первом квартале текущего года компания ожидает роста выручки на 79% до $3,2 млрд. По итогам года выручка должна вырасти на 37%. Норма прибыли вырастет до 46% в первом случае, и до 47% во втором.

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