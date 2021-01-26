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Тайваньские производители построят для нужд автомобильной отрасли новые линии

Но ситуацию это исправит только во втором полугодии.
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От дефицита различных компонентов на протяжении прошлого года страдали многие производители, но только у игроков автомобильного рынка хватило административного ресурса поднять соответствующую тему на правительственном уровне, после чего властям Тайваня пришлось прорабатывать вопрос борьбы с нехваткой автомобильных компонентов с местными контрактными производителями. Как отмечает DigiTimes, последние готовы расширить производственные мощности для нужд мирового автопрома, но в строй они будут введены не ранее третьего квартала.

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Источник изображения: TSMC

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Шесть месяцев – это минимальный срок для возведения новых производственных линий, их технологического вооружения и начала работы. Пока автопроизводителям придётся рассчитывать на оптимизацию имеющихся возможностей тайваньских производителей, но этот резерв существенного прироста объёмов выпуска не обеспечит. В текущем полугодии проблему дефицита автокомпонентов решить не удастся.

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