Когда речь заходит о перечислении клиентов Samsung на направлении контрактного производства чипов, NVIDIA и Qualcomm обычно затмевают Tesla, а ведь последняя получает от корейского подрядчика 14-нм нейронные процессоры FSD для собственных систем автопилота. Как отмечают корейские СМИ, в скором времени обе компании расширят сотрудничество, поскольку Samsung освоит выпуск 5-нм чипов для Tesla.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Предполагается, что Tesla скоро получит от Samsung образцы 5-нм чипов, которые станут основой мультимедийных комплексов для электромобилей. Пока Tesla в этом отношении полагается на процессоры NVIDIA Tegra, но нельзя исключать, что в перспективе перейдёт на чипы собственной разработки. Samsung планирует предлагать автопроизводителям и процессоры собственной разработки, поэтому к какой категории будет относиться новая продукция для Tesla, не уточняется.