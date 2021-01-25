Тайваньский ресурс DigiTimes держит руку на пульсе местной компьютерной отрасли, а поэтому с наступлением 2021 года может обновить прогноз по состоянию рынка ноутбуков с учётом текущих заказов. Как и предрекали многие участники рынка, в первом полугодии спрос на ноутбуки останется на стабильно высоком уровне.

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Источник изображения: Cheezburger

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Что касается второго полугодия, то контрактные производители ноутбуков уже формируют портфель заказов. Представители Intel тоже выразили уверенность, что спрос на ноутбуки сохранится до середины года, как минимум.