Как отмечает ресурс Reuters, гигант мирового автопрома Volkswagen намеревается добиться от поставщиков материальной компенсации ущерба, вызванного дефицитом полупроводниковых компонентов в конце прошлого года, который рискует сохраниться до середины текущего.

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Источник изображения: Reuters

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По словам источника, Volkswagen ещё после первой волны пандемии уведомил поставщиков, что возвращает объёмы производства к прежнему уровню, а потому ему потребуются электронные компоненты в прежних количествах. Контрактные производители эту информацию, по версии немецкого автопроизводителя, проигнорировали, сосредоточившись на удовлетворении потребностей других отраслей.

Volkswagen также пытается договориться с партнёрами в лице Bosch и Continental о более справедливом перераспределении издержек, вызванных необходимостью срочно искать альтернативные каналы поставок требуемых электронных компонентов. Интересы немецкого гиганта уже готово отстаивать правительство страны, которое обращается к властям Тайваня с просьбой оказать содействие в предоставлении компанией TSMC достаточных для производства компонентов квот. Попутно рассматривается возможность стимулирования производства автомобильной электроники в Европе и Германии. От этой инициативы может выиграть GlobalFoundries, у которой есть производственные мощности в окрестностях Дрездена.