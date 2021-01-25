Intel перестала увеличивать прибыль ещё в 2018 году
Немецкий ресурс 3DCenter ведёт финансовую статистику Intel с 2007 года, что позволяет понять, как изменялись выручка, прибыли и операционная прибыль компании за прошедшее время. В том, что выручка компании в годовом сравнении постоянно росла, сомневаться не приходилось.
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Настораживает другое – прибыль Intel не растёт уже с 2018 года. То есть, чтобы удерживать рыночные позиции, компания как сокращает расходы, так и снижает цены, а это говорит об усилении конкуренции со стороны AMD. В текущем году Intel ожидает усиления конкуренции, как отметили представители руководства компании на минувшем квартальном мероприятии. Скоро будет опубликован квартальный отчёт AMD, что позволит нам под одобрительное молчание аудитории погрузиться в его изучение с головой на несколько дней.
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