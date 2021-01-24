Генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) пока ещё не сдал свои полномочия преемнику, поэтому на квартальной конференции он вынужден был комментировать свои ранние заявления, которые заинтриговали приглашённых на мероприятие аналитиков. В своём недавнем интервью Суон намекнул, что Intel могла бы использовать по лицензии какие-то литографические технологии сторонней разработки.

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Источник изображения: Intel

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Представители прессы первоначально интерпретировали эти слова как указание на готовность Intel полностью перенести на свой конвейер чужой техпроцесс. Роберту Суону пришлось оправдываться на уходящей неделе, что он имел в виду более широкое толкование сотрудничества с другими участниками рынка. Компания готова на взаимовыгодной основе обмениваться отдельными разработками, разного рода инструментарием. Если у конкурентов что-то получается лучше, Intel не будет стесняться обращаться к ним за помощью. При этом компания надеется чем-то делиться со своей стороны. Корпоративная политика должна стать более открытой в этом смысле.