Intel не собирается заимствовать чужие литографические технологии целиком
Генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) пока ещё не сдал свои полномочия преемнику, поэтому на квартальной конференции он вынужден был комментировать свои ранние заявления, которые заинтриговали приглашённых на мероприятие аналитиков. В своём недавнем интервью Суон намекнул, что Intel могла бы использовать по лицензии какие-то литографические технологии сторонней разработки.
реклама
реклама
Представители прессы первоначально интерпретировали эти слова как указание на готовность Intel полностью перенести на свой конвейер чужой техпроцесс. Роберту Суону пришлось оправдываться на уходящей неделе, что он имел в виду более широкое толкование сотрудничества с другими участниками рынка. Компания готова на взаимовыгодной основе обмениваться отдельными разработками, разного рода инструментарием. Если у конкурентов что-то получается лучше, Intel не будет стесняться обращаться к ним за помощью. При этом компания надеется чем-то делиться со своей стороны. Корпоративная политика должна стать более открытой в этом смысле.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила