Компания Asustek Computer более не скрывает, какие материнские платы на основе наборов логики Intel Z490 и H470 смогут принять процессоры Intel семейства Rocket Lake, готовящиеся к выходу в конце марта этого года. На сайте производителя уже появился общедоступный список совместимых материнских плат.

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Источник изображения: ASUS

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ASUS уделяет особое внимание поддержке режима PCI Express 4.0 для ближайшего к процессорному разъёму слота PCI Express x16, а потому данный пункт тоже нашёл отображение в таблице. Одновременно она позволяет выяснить, какая версия BIOS обеспечивает совместимость с новыми процессорами Rocket Lake.