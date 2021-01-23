Годовой отчёт Intel по форме 10-K позволил в очередной раз убедиться, что в клиентском сегменте выручку компании давно определяют компоненты для ноутбуков, а не для настольных систем. Как известно, в минувшем году высокий спрос на ноутбуки был спровоцирован необходимостью перехода пользователей на удалённую работу и дистанционное обучение. Это лишь усилило перекос в пользу мобильного сегмента, если говорить о выручке Intel.

реклама

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3070 в Compeo.ru Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: Intel

реклама

По итогам прошлого года компания выручила в мобильном сегменте почти $25 млрд, что в два с лишним раза больше, чем в настольном ($10,7 млрд). Финансовый директор Intel Джордж Дэвис (George Davis) на отчётном мероприятии вчера заявил, что спрос на ноутбуки останется высоким до середины текущего года, хотя перевес будет в сторону более доступных моделей. К счастью, сейчас компания увеличивает долю 10-нм процессоров даже в мобильном сегменте, поэтому постепенно сможет снизить свои издержки.