В прошлом году в мобильном сегменте Intel получила 32% выручки
Годовой отчёт Intel по форме 10-K позволил в очередной раз убедиться, что в клиентском сегменте выручку компании давно определяют компоненты для ноутбуков, а не для настольных систем. Как известно, в минувшем году высокий спрос на ноутбуки был спровоцирован необходимостью перехода пользователей на удалённую работу и дистанционное обучение. Это лишь усилило перекос в пользу мобильного сегмента, если говорить о выручке Intel.
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По итогам прошлого года компания выручила в мобильном сегменте почти $25 млрд, что в два с лишним раза больше, чем в настольном ($10,7 млрд). Финансовый директор Intel Джордж Дэвис (George Davis) на отчётном мероприятии вчера заявил, что спрос на ноутбуки останется высоким до середины текущего года, хотя перевес будет в сторону более доступных моделей. К счастью, сейчас компания увеличивает долю 10-нм процессоров даже в мобильном сегменте, поэтому постепенно сможет снизить свои издержки.
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