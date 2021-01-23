Вчера мы уже отмечали, что противостоять снижению средней цены реализации мобильных процессоров на 15% в минувшем квартале Intel помог рост средней цены реализации настольных процессоров на 1%, а по итогам всего года он даже составил 2%. Годовой отчёт Intel по форме 10-K поясняет дополнительные подробности этих изменений.

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Источник изображения: Intel

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За весь 2020 год объёмы продаж настольных компонентов Intel в натуральном выражении сократились на 11%. Средняя цена реализации при этом выросла на 2%, что увеличило выручку в клиентском сегменте на $186 млн. Главным фактором, способствующим росту выручки при этом стал высокий спрос на ноутбуки – объёмы их реализации выросли на 28%, увеличив денежные поступления на $5,77 млрд. При этом средняя цена реализации мобильных компонентов снизилась на 6%, уменьшив выручку на $1,65 млрд. Intel поясняет, что противостоять снижению объёмов продаж в настольном сегменте помогли игровые компоненты, но в совокупности выручка в настольном сегменте всё равно снизилась на $1,3 млрд из-за сокращения объёмов продаж.