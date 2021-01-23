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Рост выручки Intel опередил рост расходов на разработку и исследования

Возможно, в ближайшие годы на достижение поставленных целей придётся потратиться.
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Народная молва приписывает некоторым штатным авторам этого сайта способность за несколько минут обглодать 122-страничный отчёт Intel по форме 10-K до состояния, позволяющего не беспокоиться о наполнении новостной ленты на несколько дней. В первом материале профильной тематики речь пойдёт о динамике расходов Intel на исследования и разработки.

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Источник изображения: Intel

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Прежде всего, хотя расходы на НИОКР компания за последние пять лет удерживала примерно на одном уровне, в совокупности с капитальными инвестициями сумма в 2020 году уменьшилась, не в последнюю очередь за счёт сокращения расходов на выпуск твердотельной памяти. Как известно, профильный бизнес решено было продать компании SK Hynix. Интересно, что и затраты на выпуск процессоров и системной логики в прошлом году оказались ниже, чем в 2019 году, хотя Intel не только стремительно увеличивала объёмы выпуска процессоров, но и переводила их на 10-нм технологию с опережением графика. Подобные темпы негативно сказались на норме прибыли, которая сократилась.

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Источник изображения: Intel

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Расходы на исследования и разработки выросли на 1% по сравнению с 2019 годом, но их доля по отношению к выручке снизилась с 18,6 до 17,4%. Как поясняет Intel, частично удалось сэкономить на компенсационных выплатах разработчикам и управленцам. Отчуждение бизнеса по разработке модемов тоже помогло снизить расходы.

Источник изображения: Intel

Придерживалась компания и дисциплины в плане экономии расходов. Доля расходов на НИОКР в совокупности с административными и маркетинговыми тратами снизилась с 27,4 до 25,3%. Расходы на рекламу за два года вообще были урезаны в полтора раза, хотя по сравнению с прошлым годом они уменьшились незначительно.

Источник изображения: Intel

Напомним, что выручка Intel по итогам 2020 года достигла рекордного значения в $77,867 млрд. Не исключено, что капитальные затраты в текущем году придётся увеличить, поскольку новый глава компании намерен вернуть Intel статус технологического лидера, устранив отставание от конкурентов.

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Теги

intel финансы литографическое производство полупроводники процессоры
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