Новая термопаста Arctic MX-5 поступит в продажу 15 марта
Термоинтерфейсы марки Arctic получили широкое распространение благодаря разумному сочетанию цены и характеристик, а также поддержке со стороны торговых сетей, позволяющей в большинстве случаев приобрести желанный шприц в ближайшем специализированном магазине без длительного ожидания поставки. С подачи британского отделения Amazon на днях стало известно, что новая термопаста Arctic MX-5 поступит в продажу в середине марта.
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В Великобритании упаковка с четырьмя граммами термопасты будет предлагаться по цене 13,59 фунтов стерлингов с учётом НДС. Как обещает производитель, новинка дебютирует именно на площадке Amazon пятнадцатого марта текущего года. Конкретные характеристики этого термоинтерфейса не уточняются, но указывается отсутствие в составе металлических соединений, что наделяет MX-5 диэлектрическими свойствами, а также высокая структурная стойкость. По словам Arctic, термоинтерфейс не потребует замены на протяжении восьми лет без ухудшения свойств.
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