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Ожидается, что в четвёртом квартале Intel выручила $17,5 млрд

Но серверное направление наверняка продемонстрировало спад.
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В пятницу будет опубликован квартальный отчёт Intel, на страницах сайта Seeking Alpha уже можно обнаружить актуальные ожидания аналитиков по поводу финансовых показателей компании за предыдущий квартал. Сама Intel рассчитывает выручить около $17,4 млрд, инвесторы расширяют диапазон до $17,48 млрд. Прогноз по текущему кварталу составляет $16,08 млрд выручки.

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Источник изображения: Money Inc

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Выручка Intel, связанная с рынком ПК, должна по итогам четвёртого квартала снизиться на несколько процентов, как считают эксперты, в денежном выражении она составит $9,57 млрд на направлении клиентских устройств и $5,48 млрд на направлении центров обработки данных. В последнем случае должно наблюдаться снижение выручки на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Когда выручка на серверном направлении в третьем квартале сократилась на 7%, это вызвало снижение курса акций Intel. На этом квартальном мероприятии внимание инвесторов будет приковано к фигуре нового генерального директора компании, а также возможным решениям по аутсорсингу производства 7-нм изделий. С тех пор, как в этом месяце было объявлено о назначении Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) новым главой Intel, курс акций компании вырос на 11%.

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