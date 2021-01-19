Уже не раз отмечалось, что сложная обстановка 2020 года даст о себе знать и в этом году. Издание DigiTimes напомнило, что производители высокопроизводительных компонентов типа центральных процессоров и видеочипов столкнулись с нехваткой плёночных подложек, используемых при их изготовлении.

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Источник изображения: Materialsnet

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Производители подложек, в свою очередь, страдают от высокого уровня брака, поэтому и выход готовой продукции ограничен в количественном выражении. Высокий спрос на ноутбуки виноват и в этом случае, поскольку для выпуска мобильных процессоров требуются плёночные подложки, и производители бросили все силы на данное направление, уделяя меньший приоритет нуждам других клиентов.