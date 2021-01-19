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Россиянин стал лучшим в модельном зачёте Radeon RX 6800 XT в тесте 3DMark 11 Performance

Статистика пока насчитывает всего шесть результатов.
2
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В этом году к трудностям, которые приходится преодолевать оверклокерам, добавилась ещё одна – сложнее стало добывать видеокарты для экспериментов. Россиянину smile-777 в этом смысле посчастливилось получить в своё распоряжение видеокарту Radeon RX 6800 XT, которую он с сохранением штатной системы охлаждения смог разогнать до 2770/16880 МГц.

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Источник изображения: HWBot, smile-777

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Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X по соседству примерил на себя резервуар с жидким азотом, что позволило поднять частоту до 5.6 ГГц с сохранением активности всех 16 ядер и 32 потоков. В тесте 3DMark11 Performance всё это позволило россиянину занять первое место в модельном зачёте Radeon RX 6800 XT с результатом 55 358 баллов. Среди всех одиночных видеокарт достижение соответствует седьмому месту, что тоже неплохо.

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экстремальный разгон 3dmark11 radeon rx 6800 xt ryzen 9 5950x
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