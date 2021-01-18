AliExpress зафиксировал в прошлом квартале почти пятикратный рост спроса на видеокарты
Как гласит оверклокерская народная мудрость, на безрыбье и «Ведомости» — DigiTimes, поэтому именно с подачи этого русскоязычного издания мы узнаём, что российское представительство AliExpress в четвёртом квартале зафиксировало рост количества покупаемых россиянами видеокарт в 4,5 раза по сравнению с третьим кварталом.
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Очевидно, что подобный прирост спроса обеспечили майнеры, поэтому цены на видеокарты в рознице сейчас находятся на высоком уровне, и даже в такой обстановке их сложно купить. AMD и NVIDIA в этом месяце будут отчитываться о результатах четвёртого квартала, наверняка этот вопрос попадёт в повестку дня отчётных мероприятий. Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) в январе уже заявила, что сейчас компания более точно формирует представление о спросе на видеокарты со стороны этой части покупателей, в случае необходимости может быть возобновлён выпуск специальных плат с графическими процессорами, лишённых портов для подключения мониторов и полноценной гарантии.
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