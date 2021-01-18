Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AliExpress зафиксировал в прошлом квартале почти пятикратный рост спроса на видеокарты

А вы говорите – майнинг не выгоден.
+
RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Недорогая 2060 Gigabyte - пожалуй лучшее предложение сегодня
RTX 3090 дороже 250 тр
RTX 3060 Ti - вдвое дороже, чем ты думаешь

Как гласит оверклокерская народная мудрость, на безрыбье и «Ведомости» — DigiTimes, поэтому именно с подачи этого русскоязычного издания мы узнаём, что российское представительство AliExpress в четвёртом квартале зафиксировало рост количества покупаемых россиянами видеокарт в 4,5 раза по сравнению с третьим кварталом.

реклама

анонсы и реклама
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно
RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
RX 5500 в наличии, цена не конь
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: Ведомости

реклама

Очевидно, что подобный прирост спроса обеспечили майнеры, поэтому цены на видеокарты в рознице сейчас находятся на высоком уровне, и даже в такой обстановке их сложно купить. AMD и NVIDIA в этом месяце будут отчитываться о результатах четвёртого квартала, наверняка этот вопрос попадёт в повестку дня отчётных мероприятий. Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) в январе уже заявила, что сейчас компания более точно формирует представление о спросе на видеокарты со стороны этой части покупателей, в случае необходимости может быть возобновлён выпуск специальных плат с графическими процессорами, лишённых портов для подключения мониторов и полноценной гарантии.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia видеокарты майнинг криптовалюты майнинг не выгоден
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AliExpress зафиксировал в прошлом квартале почти пятикратный рост спроса на видеокарты
+
Человек собаку вдруг: злые языки увидели признаки скорого ухода Раджи Кодури из Intel
12
TSMC и UMC столкнулись с высоким спросом на 28-нм изделия
4
После приговора по делу о взятке с участием вице-президента Samsung акции компании упали
2
AMD призывает не забывать, что в семействе мобильных Ryzen 5000 есть представители архитектуры Zen 2
19
Раджа Кодури намекнул на выход высокопроизводительной графики Intel в текущем году
18

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 25
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 48
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 71
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
11 января 2021 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Добавляем старым кулерам поддержку сокета АМ4
55
Разбираемся, как собрать очень тихий ПК без потерь производительности и не переплачивая лишнего
54
Новогодняя распродажа – вечная лицензия на Windows 10 Pro за 1120 рублей
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
6
Обзор материнской платы Gigabyte B550m Aorus Pro-P
35
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
6
Total War Saga: Troy – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
2

Сейчас обсуждают

❤️Заццените мои фотоочки✅
14:49
Раджа Кодури намекнул на выход высокопроизводительной графики Intel в текущем году
warmuza
14:49
Его работу могут выполнять даже псы.
Человек собаку вдруг: злые языки увидели признаки скорого ухода Раджи Кодури из Intel
❤️Заццените мои фотоочки✅
14:49
Смартфоны серии Huawei P50 похвастают 200-кратным зумом
❤️Заццените мои фотоочки✅
14:49
AMD призывает не забывать, что в семействе мобильных Ryzen 5000 есть представители архитектуры Zen 2
❤️Заццените мои фотоочки✅
14:49
Intel Core i7-11375H на 27 % опережает AMD Ryzen 7 4800HS
❤️Заццените мои фотоочки✅
14:49
После приговора по делу о взятке с участием вице-президента Samsung акции компании упали
❤️Заццените мои фотоочки✅
14:49
Сервисы Google возвращаются в смартфоны Honor
❤️Заццените мои фотоочки✅
14:49
TSMC и UMC столкнулись с высоким спросом на 28-нм изделия
life_in_the_shadow
14:48
Traktor, поздравляем с рекордом. Успешных разгонов.
Россиянин разогнал Radeon RX 6800 до 2.6 ГГц на балконе
❤️Заццените мои фотоочки✅
14:48
Новый BIOS от ASUS и MSI активирует бесплатный буст Resizable BAR на GPU NVIDIA на чипах AMD 400/500
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем