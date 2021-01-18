Как гласит оверклокерская народная мудрость, на безрыбье и «Ведомости» — DigiTimes, поэтому именно с подачи этого русскоязычного издания мы узнаём, что российское представительство AliExpress в четвёртом квартале зафиксировало рост количества покупаемых россиянами видеокарт в 4,5 раза по сравнению с третьим кварталом.

реклама

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> RX 5500 в наличии, цена не конь Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: Ведомости

реклама

Очевидно, что подобный прирост спроса обеспечили майнеры, поэтому цены на видеокарты в рознице сейчас находятся на высоком уровне, и даже в такой обстановке их сложно купить. AMD и NVIDIA в этом месяце будут отчитываться о результатах четвёртого квартала, наверняка этот вопрос попадёт в повестку дня отчётных мероприятий. Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) в январе уже заявила, что сейчас компания более точно формирует представление о спросе на видеокарты со стороны этой части покупателей, в случае необходимости может быть возобновлён выпуск специальных плат с графическими процессорами, лишённых портов для подключения мониторов и полноценной гарантии.