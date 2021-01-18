AMD призывает не забывать, что в семействе мобильных Ryzen 5000 есть представители архитектуры Zen 2
Практика показывает, что не всем открыт доступ к служебному разделу сайта AMD для партнёров, хотя автор этих строк для проникновения туда никаких особых усилий не прилагал. Подобная специфика иной раз позволяет лицезреть новости в исполнении наших блогеров на страницах Twitter, принадлежащих популярным японским блогерам.
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Компания AMD уже выложила в служебном разделе сайта маркетинговые материалы для партнёров, посвящённые новым мобильным процессорам семейства Ryzen 5000. Таблица со сравнительными характеристиками позволяет помнить, что среди экономичных моделей с уровнем TDP не более 15 Вт встречаются процессоры с архитектурой Zen 2, относящиеся к серии Lucienne. Носители архитектуры Zen 3 используют условное обозначение Cezanne.
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