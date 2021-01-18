Практика показывает, что не всем открыт доступ к служебному разделу сайта AMD для партнёров, хотя автор этих строк для проникновения туда никаких особых усилий не прилагал. Подобная специфика иной раз позволяет лицезреть новости в исполнении наших блогеров на страницах Twitter, принадлежащих популярным японским блогерам.

реклама

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> RX 5500 в наличии, цена не конь Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: AMD

реклама

Компания AMD уже выложила в служебном разделе сайта маркетинговые материалы для партнёров, посвящённые новым мобильным процессорам семейства Ryzen 5000. Таблица со сравнительными характеристиками позволяет помнить, что среди экономичных моделей с уровнем TDP не более 15 Вт встречаются процессоры с архитектурой Zen 2, относящиеся к серии Lucienne. Носители архитектуры Zen 3 используют условное обозначение Cezanne.