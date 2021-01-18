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AMD призывает не забывать, что в семействе мобильных Ryzen 5000 есть представители архитектуры Zen 2

Серия Lucienne, как и положено внебрачной дочери, не претендует на внимание публики.
1
Недорогая 2060 Gigabyte - пожалуй лучшее предложение сегодня
RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
RTX 3060 Ti - вдвое дороже, чем ты думаешь
RTX 3090 дороже 250 тр

Практика показывает, что не всем открыт доступ к служебному разделу сайта AMD для партнёров, хотя автор этих строк для проникновения туда никаких особых усилий не прилагал. Подобная специфика иной раз позволяет лицезреть новости в исполнении наших блогеров на страницах Twitter, принадлежащих популярным японским блогерам.

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Источник изображения: AMD

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Компания AMD уже выложила в служебном разделе сайта маркетинговые материалы для партнёров, посвящённые новым мобильным процессорам семейства Ryzen 5000. Таблица со сравнительными характеристиками позволяет помнить, что среди экономичных моделей с уровнем TDP не более 15 Вт встречаются процессоры с архитектурой Zen 2, относящиеся к серии Lucienne. Носители архитектуры Zen 3 используют условное обозначение Cezanne.

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Теги

amd zen 2 zen 3 cezanne lucienne amd ryzen 5000u
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Дмитрий
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