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Стали известны маркировки процессоров Intel Rocket Lake

Модели начального уровня будут дешевле сотни евро.
2
RTX 3070 в продаже - см цену
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
RTX 3060 Ti - вдвое дороже, чем ты думаешь
RTX 3090 дороже 250 тр
GTX 1660Super по ОГРОМНОЙ цене, но в наличии

Процессоры семейства Rocket Lake-S, как не раз подчёркивали производители материнских плат, в продажу поступят только к концу марта, но это не мешает интернет-магазинам заблаговременно вносить их свои общедоступные прайс-листы. Результатами данного вида деятельности уже воспользовался один из японских блогеров, чтобы перечислить маркировки процессоров этого семейства.

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<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж
Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
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RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж
RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга
RX 5500 в наличии, цена не конь
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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В перечень попали не только процессоры серий Core i9, Core i7, Core i5 и Core i3, но и модели Pentium Gold. Последние европейскими магазинами будут предлагаться по цене от 65 евро без учёта налогов.

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