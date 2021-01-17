Стали известны маркировки процессоров Intel Rocket Lake
Процессоры семейства Rocket Lake-S, как не раз подчёркивали производители материнских плат, в продажу поступят только к концу марта, но это не мешает интернет-магазинам заблаговременно вносить их свои общедоступные прайс-листы. Результатами данного вида деятельности уже воспользовался один из японских блогеров, чтобы перечислить маркировки процессоров этого семейства.
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В перечень попали не только процессоры серий Core i9, Core i7, Core i5 и Core i3, но и модели Pentium Gold. Последние европейскими магазинами будут предлагаться по цене от 65 евро без учёта налогов.
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