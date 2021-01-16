Энтузиасту, который поделился своими впечатлениями на странице китайского форума ChipHell, попал в руки инженерный образец гибридного процессора AMD Ryzen, который утилитой CPU-Z был причислен к семейству Cezanne, официально пока дебютировавшему лишь в мобильном сегменте.

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Источник изображения: ChipHell

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В материнской плате ASUS с разъёмом Socket AM4 данный образец продемонстрировал способность работать на частоте 4.75 ГГц, а также отсутствие поддержки интерфейса PCI Express 4.0.

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Источник изображения: ChipHell

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Уместно напомнить, что AMD стала пионером внедрения PCI Express 4.0 в настольном сегменте, но в случае с гибридными процессорами она пока воздерживается от реализации поддержки соответствующего интерфейса. Процессоры Cezanne, по всей видимости, не станут исключением.