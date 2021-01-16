Настольная версия AMD Cezanne не будет поддерживать PCI Express 4.0
Энтузиасту, который поделился своими впечатлениями на странице китайского форума ChipHell, попал в руки инженерный образец гибридного процессора AMD Ryzen, который утилитой CPU-Z был причислен к семейству Cezanne, официально пока дебютировавшему лишь в мобильном сегменте.
реклама
реклама
В материнской плате ASUS с разъёмом Socket AM4 данный образец продемонстрировал способность работать на частоте 4.75 ГГц, а также отсутствие поддержки интерфейса PCI Express 4.0.
реклама
реклама
Уместно напомнить, что AMD стала пионером внедрения PCI Express 4.0 в настольном сегменте, но в случае с гибридными процессорами она пока воздерживается от реализации поддержки соответствующего интерфейса. Процессоры Cezanne, по всей видимости, не станут исключением.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила