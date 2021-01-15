Японские производители литографического оборудования рассчитывают удвоить выручку через три года
Избитый тезис о том, что любой кризис позволяет некоторым участникам рынка заработать, продолжает оставаться актуальным и в наступившем году. Агентству Bloomberg удалось опросить одного из бенефициаров сложившихся на рынке тенденций – японскую компанию Tokyo Electron, которая остаётся единственным поставщиком оборудования для нанесения фоторезистивных покрытий на кремниевые пластины, обрабатываемые при помощи литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV).
реклама
реклама
Чем активнее Intel, Samsung и TSMC будут использовать EUV-литографию, тем больше будет зарабатывать компания Tokyo Electron. Если с марта 2019 года по март 2020 года она выручила около $11 млрд, то через три фискальных года компания рассчитывает увеличить годовую выручку в среднем до $19,3 млрд.
Источником проблем для Tokyo Electron могут стать американские санкции против китайских клиентов. Полупроводниковая отрасль Китая до недавних пор активно развивалась, данный географический рынок сохранял высокую важность для японского поставщика оборудования. Санкции, направленные против SMIC, отрезали этого клиента от японского производителя, поскольку последний предпочитает не ссориться с американскими властями.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила