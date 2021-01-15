Избитый тезис о том, что любой кризис позволяет некоторым участникам рынка заработать, продолжает оставаться актуальным и в наступившем году. Агентству Bloomberg удалось опросить одного из бенефициаров сложившихся на рынке тенденций – японскую компанию Tokyo Electron, которая остаётся единственным поставщиком оборудования для нанесения фоторезистивных покрытий на кремниевые пластины, обрабатываемые при помощи литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV).

реклама

анонсы и реклама Вдвое упала цена на 4Tb IBM Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Ryzen 5800X за копейки в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта GTX 1650 дешевле всех и в наличии в Compeo.ru RTX 3060/ 70 80 90 успей купить остатки до нового подорожания RX 6800/XT и 6900 пока еще есть в продаже RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке

Источник изображения: KED

реклама

Чем активнее Intel, Samsung и TSMC будут использовать EUV-литографию, тем больше будет зарабатывать компания Tokyo Electron. Если с марта 2019 года по март 2020 года она выручила около $11 млрд, то через три фискальных года компания рассчитывает увеличить годовую выручку в среднем до $19,3 млрд.

Источником проблем для Tokyo Electron могут стать американские санкции против китайских клиентов. Полупроводниковая отрасль Китая до недавних пор активно развивалась, данный географический рынок сохранял высокую важность для японского поставщика оборудования. Санкции, направленные против SMIC, отрезали этого клиента от японского производителя, поскольку последний предпочитает не ссориться с американскими властями.