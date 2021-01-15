Ещё осенью позапрошлого года компания Seagate Technology сообщила о своём намерении к 2023 году увеличить ёмкость жёстких дисков до 30 Тбайт, а к 2026 году покорить рубеж в 50 Тбайт. Как отмечает сайт DigiTimes, ссылающийся на главу Seagate на Тайване, компания от подобных намерений не отказывается и сейчас.

реклама

анонсы и реклама Вдвое упала цена на 4Tb IBM Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Ryzen 5800X за копейки в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта GTX 1650 дешевле всех и в наличии в Compeo.ru RTX 3060/ 70 80 90 успей купить остатки до нового подорожания RX 6800/XT и 6900 пока еще есть в продаже RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке

Источник изображения: Seagate Technology

реклама

В ближайшие два года, по мнению представителей Seagate, потребность мировой инфраструктуры в хранении данных увеличится на 40%. Уже сейчас компания предлагает жёсткие диски объёмом 20 Тбайт, использующие технологию магнитной записи с подогревом, на них же на делает ставку и на пути дальнейшего увеличения ёмкости. Не будет с погоне за объёмом Seagate забывать и про долговечность накопителей, а также про их информационную безопасность.