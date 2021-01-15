Seagate не отказывается от намерений выпустить к 2026 году жёсткие диски объёмом 50 Тбайт
Ещё осенью позапрошлого года компания Seagate Technology сообщила о своём намерении к 2023 году увеличить ёмкость жёстких дисков до 30 Тбайт, а к 2026 году покорить рубеж в 50 Тбайт. Как отмечает сайт DigiTimes, ссылающийся на главу Seagate на Тайване, компания от подобных намерений не отказывается и сейчас.
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В ближайшие два года, по мнению представителей Seagate, потребность мировой инфраструктуры в хранении данных увеличится на 40%. Уже сейчас компания предлагает жёсткие диски объёмом 20 Тбайт, использующие технологию магнитной записи с подогревом, на них же на делает ставку и на пути дальнейшего увеличения ёмкости. Не будет с погоне за объёмом Seagate забывать и про долговечность накопителей, а также про их информационную безопасность.
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