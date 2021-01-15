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На устранение технологических проблем Intel уйдёт более трёх лет

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Фондовый рынок с воодушевлением воспринял новости о предстоящей смене генерального директора Intel, но на второй день торгов курс акций вырос только на 4%. Специалисты Cascend Securitires поспешили охладить энтузиазм инвесторов, пояснив, что смена руководства Intel всех проблем компании не решит.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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На устранение технологических трудностей Intel, по мнению экспертов, уйдёт не менее трёх лет, а отставание от TSMC, по всей видимости, не будет устранено никогда. Представители Morgan Stanley убеждены, что лёгких путей для решения проблем Intel нет, но с новым руководителем их влияние на бизнес компании должно ослабнуть. Прогноз по курсу акций Intel авторы аналитической записки поднимают до $70.

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