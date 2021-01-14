Автомобильной отрасли на исходе прошлого года не удалось избежать дефицита полупроводниковых компонентов. Многие автопроизводители в итоге вынуждены были сократить объёмы выпуска транспортных средств, некоторые из них приостановили работу конвейеров и отложили вывод на рынок новых моделей. Полупроводниковых компонентов перестало хватать даже не для самых продвинутых в технологическом плане автомобилей. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на представителей GlobalFoundries, в этом году компания собирается удвоить объём капитальных затрат, чтобы быстрее решить проблему дефицита компонентов в автомобильном сегменте.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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От нехватки профильных комплектующих уже пострадали лидеры рынка в лице Volkswagen и Toyota, не говоря о более мелких автопроизводителях. GlobalFoundries успокаивает себя тем, что автомобильный сектор по своему объёму не так велик по сравнению с тем же рынком смартфонов, поэтому восстановить баланс спроса и предложения электронных компонентов на нём удастся достаточно быстро. Сама GlobalFoundries занимает около 7% мирового рынка услуг по контрактному производству, но на фоне возросшего спроса на автокомпоненты может обновить рекорд по выручке.