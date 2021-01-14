На конференции J.P. Morgan корпоративный вице-президент и руководитель группы мобильных клиентских платформ Крис Уокер (Chris Walker) рассказал об успехах компании в освоении 10-нм технологии. Прежде всего, она в этом году добралась до самых доступных клиентских процессоров семейства Jasper Lake. В снабжении Intel 10-нм продукцией задействованы два предприятия в США и одно в Израиле. Как уже отмечалось ранее, темпы экспансии производства были настолько высокими, что под производственные помещения в одном из случаев даже пришлось переделать территорию, ранее занятую кафетерием для сотрудников.

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Источник изображения: Intel

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Крис Уокер пояснил, что в текущем году Intel начнёт выпускать больше 10-нм процессоров потребительского класса, чем с использованием 14-нм технологии. Наступит переломный момент, который в идеологическом плане очень важен для Intel, ведь она долгое время оставалась заложником собственного 14-нм техпроцесса.

Не менее важна принадлежность процессоров Alder Lake, которые выйдут на рынок во втором полугодии как в настольном, так и в мобильном сегменте, к самому продвинутому поколению 10-нм технологии производства, получившему обозначение «Enhanced SuperFin». Уокер подтвердил, что данные процессоры будут сочетать две разные архитектуры, одна из которых будет направлена на высокую производительность, а другая – на энергетическую эффективность.