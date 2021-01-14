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В этом году доля 10-нм процессоров в производственной программе Intel превысит 50%

Засилью 14-нм техпроцесса будет положен конец.
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На конференции J.P. Morgan корпоративный вице-президент и руководитель группы мобильных клиентских платформ Крис Уокер (Chris Walker) рассказал об успехах компании в освоении 10-нм технологии. Прежде всего, она в этом году добралась до самых доступных клиентских процессоров семейства Jasper Lake. В снабжении Intel 10-нм продукцией задействованы два предприятия в США и одно в Израиле. Как уже отмечалось ранее, темпы экспансии производства были настолько высокими, что под производственные помещения в одном из случаев даже пришлось переделать территорию, ранее занятую кафетерием для сотрудников.

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Источник изображения: Intel

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Крис Уокер пояснил, что в текущем году Intel начнёт выпускать больше 10-нм процессоров потребительского класса, чем с использованием 14-нм технологии. Наступит переломный момент, который в идеологическом плане очень важен для Intel, ведь она долгое время оставалась заложником собственного 14-нм техпроцесса.

Не менее важна принадлежность процессоров Alder Lake, которые выйдут на рынок во втором полугодии как в настольном, так и в мобильном сегменте, к самому продвинутому поколению 10-нм технологии производства, получившему обозначение «Enhanced SuperFin». Уокер подтвердил, что данные процессоры будут сочетать две разные архитектуры, одна из которых будет направлена на высокую производительность, а другая – на энергетическую эффективность.

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Теги

intel литографическое производство полупроводники процессоры alder lake
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Сейчас обсуждают

Գրիշիկ Սահակյան
13:41
наверное компы нужны только для логина.... Ставить на них них.. нельзя... Человек сказал, что на восьмерке всё летает, а 10-ка тупит. Я сис админ, весь домен у меня из-за 10-ки глюкнутый. Замонался ве...
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Эта дыра не сквозная, просто выемка. Всё там закрыто. Тянет внутрь именно через боковые фильтры, это отлично чувствуется.
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NOFX
01:41
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Ну тут собственно через огромную лупу вроде как и виден кусочек интеллекта. В залупе правда :)
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VRoman
01:35
Так копировать не из чего ещё. Встроек с RDNA2 ещё не было, их приходится делать с нуля. А вот вегу они как раз и пустили под копирку.
У AMD достаточно ресурсов, чтобы внедрить графику RDNA в мобильные процессоры
NOFX
01:32
20 лет почти
Достижения Intel Core i9-11900K в ряде игр пока не впечатляют — Ryzen 5 5600X оказывается быстрее
safus
01:31
мой основной комп не работает настролько тихо, тратит гораздо больше энергии и не включен 24/7. А есть необходимость хотя бы в последнем.
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