Тайваньская компания Palit Microsystems оперативно показала в России графические ускорители GeForce RTX 3060 сразу же после анонса видеокарты американским гигантом NVIDIA на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show 2021. На российском рынке презентовано две серии графических адаптеров: GeForce RTX 3060 Dual и GeForce RTX 3060 StormX. Цены будут объявлены позже.Как и представленные ранее видеокарты линейки GeForce 30, новинка получила аппаратную трассировку лучей и поддержку ряда решений, включая фирменные разработки NVIDIA DLSS, Reflex и Broadcast. Они отвечают за повышение производительности в играх и обеспечение более высокого качества картинки.GeForce RTX 3060 Dual оборудована двумя 90-миллиметровыми кулерами, способными эффективно охлаждать GPU. Для обеспечения оптимального потока воздуха на тыльной стороне ускорителей предусмотрены вентиляционные отверстия большой площади. Без RGB-подсветки тоже не обошлось. Она расположилась на боковых гранях кожуха системы охлаждения и нацелена в первую очередь на любителей минималистичных цветовых эффектов.Видеокарта GeForce RTX 3060 StormX отличается сочетанием высокой производительности и компактных габаритных размеров. Производитель смог уместить полноценный графический ускоритель в миниатюрный корпус. Длина новинки составляет лишь 170 м, т.е. видеокарта является идеальным решением для компактных персональных компьютеров.Напомним, что эталонная NVIDIA GeForce RTX 3060 получила 8-нанометровый GPU с частотой 1320/1777 МГц. Он имеет 3584 потоковых процессора, 112 текстурных и 64 растровых блока. Также отметим 112 тензорных ядер и 28 ядер трассировки лучей. Ускоритель оснащён 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с эффективной частотой 15 ГГц и пропускной способностью 360 ГБ/сек. Энергопотребление – 170 Вт.