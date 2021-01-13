Интересы Intel на конференции J.P. Morgan представлял Крис Уокер (Chris Walker) – корпоративный вице-президент и руководитель группы мобильных клиентских платформ. Он напомнил, что за 2020 год Intel примерно на 25% увеличила объёмы выпуска процессоров, а производством 10-нм изделий сейчас занимаются сразу три предприятия. Во втором полугодии они освоят самую прогрессивную версию 10-нм технологии, которая получила обозначение Enhanced SuperFin. Первыми центральными процессорами, выпускаемыми по этой технологии, станут мобильные и настольные модели Alder Lake.

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Источник изображения: Intel

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Крис Уокер отметил, что основные трудности с обеспечением рынка необходимым количеством процессоров Intel уже позади, а удачный набор потребительских качеств позволяет компании рассчитывать на популярность моделей Core не только одиннадцатого, но и последующих поколений. В сегменте решений для образовательного сегмента делается ставка на недавно представленные 10-нм процессоры Jasper Lake, которые будут использоваться для производства хромбуков. Да и в целом, решив проблему дефицита мощностей для выпуска дорогих процессоров, Intel теперь может насытить рынок процессорами начального уровня. Всё это позволяет представителям Intel надеяться на рост объёмов реализации и укрепление позиций компании в конкурентной борьбе.