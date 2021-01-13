Обилие новостей с CES 2021 не является основанием для отказа от слежения за статистикой экстремального разгона – тем более, что за прошедшие сутки она пополнилась любопытным результатом. Итальянский энтузиаст ale belo вдохновился идеей разгона трёхъядерного процессора AMD Phenom II X2 560 BE семейства Callisto.

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Источник изображения: HWBot, ale belo

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С помощью жидкого азота и материнской платы Gigabyte GA-890FXA-UD7 на основе набора логики AMD 890FX процессор удалось разогнать до 6696 МГц с сохранением активности трёх ядер и трёх потоков. В тесте GPUPI for CPU 1B это позволило занять первое место среди всех процессоров с тремя ядрами, результат составил 16 минут 32,167 секунды.