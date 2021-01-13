Будущие процессоры AMD получат более 64 ядер
Опубликованное сайтом Tom’s Hardware интервью с генеральным директором AMD Лизой Су (Lisa Su) позволило пролить свет на некоторые планы компании в процессорном сегменте. Если несколько лет назад компания активно наращивала количество ядер как в настольном, так и в серверном сегменте, то при переходе от Zen 2 к Zen 3 прогресса на этом направлении не наблюдалось.
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Лиза Су поспешила заявить, что переход на Zen 3 позволил увеличить быстродействие процессоров в среднем на 20% за счёт прочих улучшений, а к наращиванию количества ядер процессоров AMD вернётся тогда, когда это будет сопровождаться пропорциональным масштабированием быстродействия всей платформы. По некоторым данным, в серверном сегменте рубеж в 64 ядра на процессорный разъём будет преодолён в рамках архитектуры Zen 4, присущей процессорам семейства Genoa.
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