AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6.0 ГГц стал лучшим в Cinebench R20
Своим очередным экспериментом американский энтузиаст Splave показал не только новые грани возможностей процессора AMD Ryzen 9 5950X в тесте Cinebench R20, но и некоторые грани своего собственного «криогенного фетишизма». Как позволяет судить первая иллюстрация, крепление для резервуара с жидким азотом имеет две именные подштамповки с псевдонимом автора эксперимента.
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Процессор Ryzen 9 5950X при помощи жидкого азота удалось заставить работать на частоте 5999 МГц с сохранением активности всех 16 ядер и 32 потоков. При этом он ещё и успешно завершил тест Cinebench R20 с результатом 15 664 балла.
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Это является лучшим достижением не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестнадцатью ядрами. В общем зачёте достижение может претендовать только на 42-е место.
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