Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6.0 ГГц стал лучшим в Cinebench R20

Лучший результат среди процессоров с шестнадцатью ядрами.
+
Цена идет вниз на 3060 Ti в Ситилинке
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь

Своим очередным экспериментом американский энтузиаст Splave показал не только новые грани возможностей процессора AMD Ryzen 9 5950X в тесте Cinebench R20, но и некоторые грани своего собственного «криогенного фетишизма». Как позволяет судить первая иллюстрация, крепление для резервуара с жидким азотом имеет две именные подштамповки с псевдонимом автора эксперимента.

реклама

анонсы и реклама
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Ryzen 5800X за копейки в Регарде
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU: Более 10 видов по рек ценам
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
Куча RTX 3060 Ti в XPERT.RU
RX 6800/6900 по суперценам в XPERT.RU - успей разбить копилку
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>

Источник изображения: HWBot, Splave

реклама

Процессор Ryzen 9 5950X при помощи жидкого азота удалось заставить работать на частоте 5999 МГц с сохранением активности всех 16 ядер и 32 потоков. При этом он ещё и успешно завершил тест Cinebench R20 с результатом 15 664 балла.

реклама

Источник изображения: HWBot, Splave

реклама

Это является лучшим достижением не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестнадцатью ядрами. В общем зачёте достижение может претендовать только на 42-е место.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

экстремальный разгон vermeer ryzen 9 5950x cinebench r20
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6.0 ГГц стал лучшим в Cinebench R20
+
Radeon RX 6900 XT на частоте 3 ГГц обновил рекорд 3DMark Fire Strike Extreme
+
TSMC теперь рискует ответить за Huawei перед китайским законом
+
Тайваньские производители ноутбуков обеспечены заказами до конца года
+
Выпускать дискретную графику Intel DG2 по 7-нм технологии будет TSMC
+
Опубликовано изображение кристалла Intel Rocket Lake-S
7

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 26
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 43
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Новогодняя распродажа 2021 – Windows 10 Pro за 7 долларов и скидки до 90%
Впечатления от замены кулера IceHammer IH-4401A на Zalman CNPS10X Performa на Ryzen 5 1600
52
Обзор клавиатуры из FixPrice, когда создание обзора обходится дороже обозреваемого предмета
15
Выясняем, нужно ли много ядер процессора для типовых задач анализа данных на примере Ryzen
33
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
45
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - теория ddr2 667
19
Project Cars 3: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Обзор бюджетной беспроводной мыши с Aliexpress
7
Разбираемся, как упорядочить поток важной информации, которая проходит через ваш ПК или ноутбук
6
Рецензия на Azure Sheep: Part One Extended - хорошо незабытое старое
1

Сейчас обсуждают

Сергей Григорьев
08:21
А что за проблема? Они под санкциями и не могут купить новое литографическое оборудование? Или денег нет?
Intel готова внедрить на своих предприятиях чужой техпроцесс
1TronpmG5
08:20
Не, не надо. С дублированием части графика в отдельную картинку все более чем отлично и наглядно. Логарифмическая шкала только путает.
Выясняем, нужно ли много ядер процессора для типовых задач анализа данных на примере Ryzen
Mikhail Markeyev
08:19
Поздравляю синих ребят с этой чудесной новостью! Начинайте копить на новую материнку.
Настольные CPU Intel 11-го поколения не будут совместимы с платами на базе чипсетов B460 и H410
nikolai3anv
08:19
Я в шоке ... Прям в последнее время это удивительно
Выясняем, нужно ли много ядер процессора для типовых задач анализа данных на примере Ryzen
1TronpmG5
08:19
Отличная полезная статья. Спасибо! В целом совпадает с моими наблюдениями. И я, посмотрев на твои результаты нового 5950х, начал облизываться на новый Threadripper (если выйдет). Я бы сказал, что с па...
Выясняем, нужно ли много ядер процессора для типовых задач анализа данных на примере Ryzen
ACDCOVER
08:18
+90% к многопоток +3к к цене это более адекватно, чем у штеуда. Брать голубые камни штеуда ещё не выгоднее, чем брать АМД. Ты получаешь меньше ядер, необходимость часто менять сокеты и низкая производ...
8-ядерный процессор Intel Rocket Lake опередил AMD Ryzen 9 5900X в Metro: Exodus
nikolai3anv
08:18
вас никто не заставляет читать. Мне лично интересно.
Выясняем, нужно ли много ядер процессора для типовых задач анализа данных на примере Ryzen
sevik68
08:17
Это надолго. С нашей ценой розетки и стоимостью рубля майнить выгодно и от 200$. Сейчас курс 1100$. Плюс отваливается масса карт с 4 гб памяти. Так что именно в шоколаде. И панические статьи это не из...
Курс Ethereum всего за сутки обрушился на 30% - майнеры-новички терпят огромные убытки
nikolai3anv
08:16
Увы в профессиональных задачах Интел уже не торт. Нет способен на много. Но АМД дешевле и быстрее. Грубо говоря на Ламборджини конечно можно перевозить картошку но смысл?
Выясняем, нужно ли много ядер процессора для типовых задач анализа данных на примере Ryzen
nonses84
08:15
А игровой он будет в однопоточном тетрисе? Потому как в многопотоке не сможет? И чего только 20 линий псиай 4.0? У АМД и то больше.
Топовый Intel Core i9-11900K действительно получит 8 ядер и поборется за звание игрового короля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем