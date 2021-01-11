ASRock реализовала поддержку процессоров Rocket Lake-S силами чипсета Intel Z490
Компания ASRock, которая славится своими экспериментами по реализации поддержки новых процессоров старыми материнскими платами, не стала заигрывать с публикой, и по примеру конкурентов выложила у себя на сайте восьмого марта новые версии BIOS, которые обеспечивают совместимость процессоров Rocket Lake с существующими моделями материнских плат, наделёнными разъёмом LGA 1200.
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В конкретном случае рассматривается материнская плата ASRock Z490 Taichi. Сами процессоры Intel Rocket Lake на рынке появятся к концу марта, но это не мешает производителям плат реализовать их поддержку уже в этом месяце. В списке совместимых процессоров на сайте компании модели Intel Core одиннадцатого поколения пока не значатся.
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