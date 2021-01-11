Защищённый смартфон Blackview BL6000 Pro 5G подешевел на 200 долларов
Компания Blackview первой анонсировала смартфон, исполненный в защищённом корпусе, который может похвастаться возможностью работы в сетях стандарта 5G. Модель называется Blackview BL6000 Pro 5G, и сейчас она доступна со скидкой 200 долларов.
Смартфон сильно отличается от большинства защищённых умных телефонов в плане внешнего вида. Он сохранил защиту от воды, пыли, экстремально высоких/низких температур и вибраций. Производителем заявлено соответствие стандартам MIL-STD-810G, IP68 и IP69K. При этом внешне Blackview BV6000 Pro 5G больше похож на обычные смартфоны.
Крепкий корпус модели позволяет использовать её в разных условиях вне зависимости от погоды. Для большинства смартфонов вода является губительной силой, но не для BL 6000 Pro 5G. Кроме того, модель китайской компании рекомендована строителям, ведь она имеет больше шансов остаться целой, нежели обычный телефон.
Технические характеристики Blackview BL6000 Pro 5G тоже не отстают. Девайс оснащён 7-нанометровым мобильным процессором Dimensity 800 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256 ГБ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 5280 мА*ч, а за фото- и видеовозможности – тройная основная камера, во главе которой лежит 48-мегапиксельный датчик изображения от Sony.
Больше информации о модели BL6000 Pro 5G вы можете найти на краудфандинговой площадке IndieGoGo. Её цена снижена на 200 долларов и сейчас составляет 500 долларов. В завершение немного расскажем о новом бюджетном смартфоне Blackview A70 с аккумулятором на 5380 мА*ч.
С 15 января 2021 года он будет доступен для предварительного заказа по цене 80 долларов. Сейчас устройство можно получить бесплатно, приняв участие в розыгрыше. С деталями можно ознакомиться на официальном сайте компании Blackview.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила