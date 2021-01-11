Россиянин занял первое место в модельном зачёте Radeon RX 6800 XT в тесте 3DMark Fire Strike Extreme
Давно установлено, что для видеокарт Radeon RX 6800 XT достижение частоты графического процессора 2.8 ГГц не является проблемой даже при использовании штатной системы воздушного охлаждения. С этой точки зрения новый рекорд 3DMark Fire Strike Extreme, установленный в модельном зачёте россиянином smile-777, в большей степени представляет интерес с точки зрения разгона центрального процессора.
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Если видеокарта покорила частоты 2800/17040 МГц со штатной системой охлаждения, то процессор AMD Ryzen 9 5950X при помощи жидкого азота был разогнан до 5589 МГц с сохранением активности всех 16 ядер и 32 потоков. Первое место в модельном зачёте Radeon RX 6800 XT было получено при результате 30 648 баллов. В тесте 3DMark11 Performance третье место было получено с результатом 50 737 баллов, частоты видеокарты в данном случае опустились до 2700/16800 МГц, а процессор работал на частоте 5604 МГц.
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