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Клиенты UMC пострадают от перебоев с электроснабжением на Тайване

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Шесть из семи предприятий UMC по обработке кремниевых пластин типоразмера 200 мм находятся на Тайване, спрос на их услуги стремительно рос на протяжении всего предыдущего полугодия. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на представителей компании, недавно два из тайваньских предприятий UMC в Синьчжу пострадали от аварийного отключения электропитания.

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Источник изображения: UMC

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В случае с литографическим производством это означает, что некоторая часть продукции была безвозвратно испорчена. Пока представители UMC говорят о незначительном ущербе и готовности его возместить своим клиентам. Электроснабжение на пострадавших предприятиях поэтапно восстанавливается. Помимо материальных потерь, клиенты UMC в этой ситуации столкнутся с увеличением сроков выполнения заказов, поскольку предприятия компании и так загружены до конца текущего года, а любые перебои только усугубляют ситуацию с поставками компонентов.

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Теги

литографическое производство полупроводники umc
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