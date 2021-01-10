Китайский производитель электромобилей NIO изначально пытался бросить вызов Tesla, а представленный недавно седан ET7, по словам ресурса Electrek, в отдельных моментах позволяет даже переплюнуть американского конкурента.

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Источник изображения: Electrek

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Машина сочетает два электромотора: мощностью 300 кВт на задней и 180 кВт на передней оси, пиковый момент достигает 850 Н·м. До 100 км/ч машина разгоняется за 3,9 с, тормозной путь с аналогичной скорости не превышает 33,5 м. В базовом варианте электромобиль комплектуется тяговой батареей ёмкостью 70 кВт·ч, обеспечивающей запас хода более 500 км по условному циклу NEDC. С батареей ёмкостью 100 кВт·ч запас хода превышает 700 км, а самая дорогая комплектация готова предложить батарею ёмкостью 150 кВт·ч с условным запасом хода более 1000 км. В действительности он будет заметно ниже, но это всё равно впечатляет на фоне большинства конкурентов.

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Источник изображения: Electrek

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Начальная цена NIO ET7 составит $69 000, поэтому электромобиль нельзя будет назвать дешёвым. Зато любителям автоматизации процесса управления будет приятно узнать, что бортовая система изначально оснащается четырьмя процессорами NVIDIA Tegra семейства Orin и внушительным набором камер и датчиков, которые при необходимости обеспечат автономность высшего уровня. Одних только 8-мегапиксельных камер на этом электромобиле восемь штук, компанию им составляют 12 ультразвуковых датчиков, пять радаров миллиметрового диапазона и один лидар. В совокупности они генерируют до 8 Гбайт данных в секунду. Системы активной помощи водителю будут доступны при покупке, а за полный автопилот придётся регулярно вносить абонентскую плату.