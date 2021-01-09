Близится дата публикации квартального отчёта Intel – двадцать первое января. Согласно ранее взятым обязательствам, руководство компании должно на этом мероприятии объявить подробности о планах по использованию сторонних компаний для производства изделий, которые выйдут на рынок в 2023 году. Как отмечает Bloomberg, переговоры ведутся как с TSMC, так и с Samsung, но в первом случае они продвинулись дальше.

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Источник изображения: TSMC

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Как ожидается, TSMC предложит Intel возможность выпускать компоненты по 4-нм технологии, опытные образцы будут изготовлены до конца текущего года, а массовое производство начнётся в следующем. О каких компонентах идёт речь, не уточняется, но следует учитывать, что с переходом на модульную компоновку процессоров Intel может использовать сторонние 4-нм чипы в широком ассортименте изделий.

По данным источника, TSMC возведёт к концу года новое предприятие, на нужды которого будут трудиться 8000 инженеров, в случае необходимости оно полностью будет работать на выполнение заказов Intel. Первые образцы продукции для Intel могут быть изготовлены по существующему 5-нм техпроцессу. Такие новости обеспечили непродолжительный рост курса акций Intel в течение торговой сессии, но завершили они её снижением на один процент.