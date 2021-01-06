Китайские платёжные системы попали в перекрестие американских санкций
Агентство Reuters сообщает ещё об одной инициативе президента США Дональда Трампа (Donald Trump), который к 20 января вынужден будет уступить свой пост Джозефу Байдену (Joseph Biden). Новым указом президент Трамп предписывает запретить в США использование восьми китайских приложений, среди которых упоминаются Alipay и WeChat Pay, достаточно популярные у себя на родине в качестве мобильных платёжных инструментов.
реклама
реклама
Alipay принадлежит Ant Group, основанной миллиардером Джеком Ма (Jack Ma), но за пределами Китая сервис получает чуть больше четырёх процентов совокупной выручки, поэтому вряд ли американские санкции нанесут заметный урон бизнесу. Транзакции с использованием китайских приложений, попавших в «чёрный список», должны быть прекращены на территории США через 45 дней, если Джозеф Байден не найдёт причин отменить действие указа своего предшественника.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила