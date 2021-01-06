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Россиянин отличился в 3DMark05 с Radeon RX 6800 XT и Ryzen 9 5950X

Не обошлось без жидкого азота.
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Ситуация на рынке видеокарт позволяет чаще использовать глагол «доставать», чем «купить», поэтому появление в статистике HWBot нового модельного рекорда 3DMark05 в исполнении российского оверклокера вызвало прилив патриотических чувств. Видеокарта Radeon RX 6800 XT в данном случае обходилась системой воздушного охлаждения, её удалось разогнать до 2750/17200 МГц.

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Источник изображения: HWBot, smile-777

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Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X по соседству использовал для охлаждения резервуар с жидким азотом, частоту удалось поднять до 5790 МГц при активности восьми ядер и восьми потоков. В тесте 3DMark05 был получен результат 80 672 балла, что соответствует первому месту в модельном зачёте Radeon RX 6800 XT. Примечательно, что в качестве основы для стенда использовалась материнская плата Gigabyte на основе набора логики AMD B550.

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Теги

экстремальный разгон radeon rx 6800 xt ryzen 9 5950x 3dmark05
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