Ситуация на рынке видеокарт позволяет чаще использовать глагол «доставать», чем «купить», поэтому появление в статистике HWBot нового модельного рекорда 3DMark05 в исполнении российского оверклокера вызвало прилив патриотических чувств. Видеокарта Radeon RX 6800 XT в данном случае обходилась системой воздушного охлаждения, её удалось разогнать до 2750/17200 МГц.

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Источник изображения: HWBot, smile-777

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Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X по соседству использовал для охлаждения резервуар с жидким азотом, частоту удалось поднять до 5790 МГц при активности восьми ядер и восьми потоков. В тесте 3DMark05 был получен результат 80 672 балла, что соответствует первому месту в модельном зачёте Radeon RX 6800 XT. Примечательно, что в качестве основы для стенда использовалась материнская плата Gigabyte на основе набора логики AMD B550.