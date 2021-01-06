«Отец архитектуры AMD Zen» Джим Келлер нашёл пристанище в канадском стартапе
Новый год начался с известий о дальнейшей судьбе Джима Келлера (Jim Keller), который успел приложить руку к разработке процессорных архитектур Intel нового поколения, но летом прошлого года был вынужден покинуть компанию по причинам личного характера. Он же заложил основу для архитектур семейства Zen, которыми компания AMD до сих пор успешно пользуется.
реклама
Теперь сайт Tom’s Hardware Guide сообщает, что по истечении шестимесячного срока, на протяжении которого Келлер должен был консультировать теперь уже бывших коллег из Intel, он принял предложение канадской компании Tenstorrent, став его президентом, главным технологом и членом совета директоров.
реклама
По всей видимости, Келлера заинтересовала техническая возможность принять участие в разработке нейронных процессоров Grayskull, используемых для распознавания изображений и обработки голоса. Технология искусственного интеллекта с их помощью будет оптимизировать программное обеспечение низкого уровня, что должно повысить скорость обработки данных. Сам Джим Келлер выразил надежду, что Tenstorrent сможет стать новым гигантом на рынке вычислительных решений.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила