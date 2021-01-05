Нехватка производственных мощностей по обработке кремниевых пластин типоразмера 200 мм не только взвинтила цены на услуги соответствующих компаний и вызвала дефицит многих компонентов, но и подтолкнула участников рынка к консолидации. Как отмечает сайт DigiTimes, компания Vanguard International Semiconductor (VIS) в текущем квартале объявит о новой сделке.

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Источник изображения: Focus Taiwan

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Суть этой сделки пока не раскрывается в бесплатных источниках информации, но можно предположить, что VIS купит либо предприятия кого-то из конкурентов, либо компанию целиком. На рынке контрактных услуг VIS занимает седьмое место с долей в один процент, сопоставимыми масштабами бизнеса могут похвастать PSMC и HH Grace, на рынке присутствует и ряд более мелких игроков.